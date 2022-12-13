Дело возбуждено по статье 109 УК России (причинение смерти по неосторожности). Предположительным источником отравления угарным газом стал размещенный в ванной комнате котел. Для выявления точной причины отравления осуществлен осмотр места трагедии, полиция допрашивает потерпевших и свидетелей. «Принимаются меры по определению виновного лица и привлечению его к уголовной ответственности», — сообщает Следственное управление СК по Дагестану.
Следователи завели уголовное дело после смерти мальчика от угарного газа в Манаскенте
- Автор Дарья
- 13 декабря, 2022. Вторник 10:14
Следственным управлением по факту смерти 8-летнего мальчика в селе Манаскент от отравления угарным газом возбуждено уголовное дело, информирует пресс-служба СК Дагестана.
Последнее от Дарья
- Ушел из жизни композитор «Твин Пикса» и «Синего бархата» Анджело Бадаламенти
- Актер Тимоти Шаламе объявил о завершении съемок продолжения «Дюны»
- Сотрудники «Россети Северный Кавказ» на 18 литров пополнили банк крови в Дагестане
- Дагестанские дзюдоисты стали медалистами Кубка России
- 11 полных тезок должников выявили судприставы Дагестана с начала 2022 года