Следователи завели уголовное дело после смерти мальчика от угарного газа в Манаскенте

Дело возбуждено по статье 109 УК России (причинение смерти по неосторожности). Предположительным источником отравления угарным газом стал размещенный в ванной комнате котел. Для выявления точной причины отравления осуществлен осмотр места трагедии, полиция допрашивает потерпевших и свидетелей. «Принимаются меры по определению виновного лица и привлечению его к уголовной ответственности», — сообщает Следственное управление СК по Дагестану.