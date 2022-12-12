Инцидент случился 11 декабря в селе Манаскент. У себя в доме, купаясь в ванне, от отравления угарным газом умер 8-летний ребенок, его 7-летний брат был госпитализирован. Предположительная причина трагедии - неисправность газовой колонки. На место инцидента прибыла следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств.
В Манаскенте 8-летний ребенок умер от отравления угарным газом
- Автор Дарья
- 12 декабря, 2022. Понедельник 14:15
В Карабудахкентском районе от отравления угарным газом скончался 8-летний мальчик, информирует МВД по республике.
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