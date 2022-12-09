ЗАМАНА - Жительница Дагестана получила условный срок за похищение невесты для брата

Жительница Дагестана получила условный срок за похищение невесты для брата

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09 декабря, 2022. Пятница 13:10
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Жительница Дагестана получила условный срок за похищение невесты для брата

Махачкалинский суд объявил приговор 29-летней девушке по обвинению в похищении человека, информирует пресс-служба Советского районного суда города.

Жительница Дагестана получила условный срок за похищение невесты для брата

Согласно следствию, обвиняемая в мае 2022 года предложила знакомой выйти замуж за своего двоюродного брата, но последняя отказалась, так как была помолвлена с другим мужчиной.

После этого подсудимая приняла решение совершить похищение против воли человека.

Встретившись со знакомой на одной из улиц Махачкалы, она предложила довезти ее до дома, пригласив в автомобиль.

После этого обвиняемая дала указание своему родственнику, не знавшему об умысле последней и считавшему, что похищение инсценировано для возможности оправдания потерпевшей перед родственниками, ехать в Кизилюрт.

По приезде подсудимая завела жертву в один из домов города, где удерживала ее против воли, откуда та была освобождена на следующий день полицейскими.

Уточняется, что приговор по делу был вынесен без осуществления судебного разбирательства.

Суд признал женщину виновной в инкриминируемом ей преступлении и приговорил ее к 2-м годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

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