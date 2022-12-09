ЗАМАНА - Отец с сыном пострадали от камнепада в горах Дагестана

Отец с сыном пострадали от камнепада в горах Дагестана

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09 декабря, 2022. Пятница 10:12
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Отец с сыном пострадали от камнепада в горах Дагестана

Накануне рядом с селом Инхо в Гумбетовском районе случился камнепад. Отец с 8-месячным сыном попали в больницу, информирует Минздрав республики.

Отец с сыном пострадали от камнепада в горах Дагестана

«Ребенка экстренно прооперировали специалисты Ботлихской ЦРБ. В результате камнепада малыш получил тяжелые травмы, в том числе травмы брюшной полости с разрывом внутренних органов. Сейчас мальчик пребывает на интенсивной терапии в отделении реанимации районной больницы - состояние его тяжелое», — заявляет ведомство.

Уточняют, что лечение младенца находится на контроле Министерства здравоохранения Дагестана, организована консультация с экспертами Дагестанского центра медицины катастроф и Детской республиканской клинической больницы. Если позволит состояние малыша, он будет перевезен в Махачкалу.

Отец ребенка отделался переломами. Ему была оказана помощь, он пребывает под наблюдением травматолога участковой больницы села Тлох, передает пресс-служба Минздрава региона.

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