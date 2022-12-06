ЗАМАНА - В Дагестане мужчину осудили за призывы к экстремистской деятельности

В Дагестане мужчину осудили за призывы к экстремистской деятельности

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06 декабря, 2022. Вторник 11:18
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В Дагестане мужчину осудили за призывы к экстремистской деятельности

 Буйнакский городской суд Республики Дагестан, рассмотрев  уголовное дело, возбужденное на основании материалов УФСБ России по Республике Дагестан, признал виновным   жителя с. Нижнее Казанище Буйнакского района Республики Дагестан Кадивова И.Г. в совершении преступления, предусмотренного  ч. 2 ст. 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

В Дагестане мужчину осудили за призывы к экстремистской деятельности

Установлено, что Кадивов И.Г.   в феврале 2022 года на своей странице в  одной из социальных сетей разместил материалы, содержащие публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

Суд приговорил Кадивова И.Г.   к лишению свободы сроком на 2 года условно, с испытательным сроком на 1 год и 6 месяцев, с запретом заниматься деятельностью, которая связана с администрированием интернет-сайтов сроком на 1 год и 6 месяцев.

25.11.2022 приговор суда вступил в законную силу.

За указанное преступление законом предусмотрена уголовная ответственность, в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

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