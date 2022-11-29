ЗАМАНА - Житель Дагестана уличен в мошенничестве на сумму более 3 млн рублей

Житель Дагестана уличен в мошенничестве на сумму более 3 млн рублей

Автор
29 ноября, 2022. Вторник 11:49
|||
Житель Дагестана уличен в мошенничестве на сумму более 3 млн рублей

Мужчину из Карабудахкентского района подозревают в мошенничестве на общую сумму 3 051 200 рублей, информирует пресс-служба регионального МВД.

Житель Дагестана уличен в мошенничестве на сумму более 3 млн рублей

По сведениям ведомства, в полицию Каякентского района заявил 49-летний гражданин. Он сообщил, в августе этого года 31-летний мужчина из Карабудахкента обманным путем завладел металлическими стойками в количестве 1 907 штук, на общую сумму 3 051 200 рублей.

«Подозреваемого доставили в полицию. Он признался, что в интернете нашел объявление об аренде строительных конструкций. Позвонив хозяину, мужчина в разные дни частями забирал у него стойки, но использовал их не по назначению, а продал другому человеку. Свой поступок он объясняет финансовыми сложностями, которые планировал решить за счет вырученных от продажи средств», – рассказали в МВД.

Подозреваемый задержан. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело по статье 159 УК России (мошенничество). Опалубки не изъяты.

Прочитано 33 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top