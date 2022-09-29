Прокуратура Дагестана взяла под контроль проверку по факту трагической аварии

Прокуратура Дагестана поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту смертельной аварии в Махачкале.

Ранее мы информировали о трагическом ДТП на федеральной трассе на повороте к селу Хушет. По предварительным сведениям, водитель грузовика по причине отказа тормозной системы врезался в пассажирский микроавтобус, что стало причиной еще нескольких столкновений. В результате аварии 4 человека скончались, 8 – получили травмы. «На место инцидента для координации действий правоохранительных органов прибыли махачкалинские прокуроры», – отмечает надзорное ведомство.