ЗАМАНА - Энергохищения почти на 300 млн рублей выявили «Россети Северный Кавказ» в Дагестане

Энергохищения почти на 300 млн рублей выявили «Россети Северный Кавказ» в Дагестане

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28 сентября, 2022. Среда 15:42
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Энергохищения почти на 300 млн рублей выявили «Россети Северный Кавказ» в Дагестане

Эксперты филиала «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» за 8 месяцев нынешнего года зафиксировали 1 656 фактов кражи электроэнергии, информирует пресс-служба компании.

Энергохищения почти на 300 млн рублей выявили «Россети Северный Кавказ» в Дагестане

Общий объём выявленного неучтённого использования электроэнергии в республике составил 70,2 млн кВт.ч. Стоимость «украденных» киловатт-часов оценивают в 299,7 млн рублей.

«По каждому факту сотрудники компании направили сведения в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к уголовной и административной ответственности. В отчетном периоде открыто 7 уголовных и 270 административных дел», – заявляет пресс-служба.

Уточняют, что эксперты постоянно осматривают воздушные линии электропередачи на предмет нелегальных подключений и контролируют состояние приборов учёта.

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