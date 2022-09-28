Инцидент случился у канала имени Октябрьской революции. Водитель не смог справиться с управлением и врезался столб, а от удара бетонная опора разрушилась и рухнула в воду. Весь микрорайон пребывает без электричества. В зоне отключения оказались микрорайон Урожай, район Детской республиканской клинической больницы, улица Магомедтагирова и ряд других прилегающих территорий.
В Махачкале авто врезалось в электрический столб
- Автор Дарья
- 28 сентября, 2022. Среда 01:45
В Махачкале автомобиль врезался в опору линий электропередач, что стало причиной отключения электроснабжения в нескольких микрорайонах.
Последнее от Дарья
- В Махачкале открылся первый в СКФО завод по производству медицинского кислорода
- Прокуратура Дагестана организовала «горячую линию» по защите прав детей-инвалидов
- В России за сутки обнаружили 36 605 случаев заражения COVID-19. Это минимум с 23 августа
- Каратисты из Дагестана победили на международном турнире в Армении
- В Лондоне на аукционе продадут перчатки Дарта Вейдера и волшебную палочку Гарри Поттера