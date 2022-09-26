ЗАМАНА - Дагестанцы скончались при срыве автомобиля в 200-метровый обрыв

Дагестанцы скончались при срыве автомобиля в 200-метровый обрыв

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26 сентября, 2022. Понедельник 15:28
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Дагестанцы скончались при срыве автомобиля в 200-метровый обрыв

Накануне в республике в результате ДТП скончались двое жителей Ботлихского района, информирует Госавтоинспекция РД.

Дагестанцы скончались при срыве автомобиля в 200-метровый обрыв

Инцидент случился на 50-ом км автомобильной дороги «Буйнакск – Гимры – Чирката» в Унцукульском районе. 48-летний мужчина из Ботлихского района, находясь за рулем «BA3-210740», не справился с управлением и съехал на обочину встречного направления, после чего машина упала в обрыв высотой около 200 метров. «В результате водитель “BA3-210740” и его 46-летний брат, пребывающий в автомобиле, от полученных травм погибли на месте трагедии. По данному инциденту собран материал для принятия процессуального решения», – заявляет ГИБДД Дагестана.

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