Дагестанцы скончались при срыве автомобиля в 200-метровый обрыв

Инцидент случился на 50-ом км автомобильной дороги «Буйнакск – Гимры – Чирката» в Унцукульском районе. 48-летний мужчина из Ботлихского района, находясь за рулем «BA3-210740», не справился с управлением и съехал на обочину встречного направления, после чего машина упала в обрыв высотой около 200 метров. «В результате водитель “BA3-210740” и его 46-летний брат, пребывающий в автомобиле, от полученных травм погибли на месте трагедии. По данному инциденту собран материал для принятия процессуального решения», – заявляет ГИБДД Дагестана.