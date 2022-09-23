ЗАМАНА - В Махачкале обнаружен закладчик наркотиков с 315 разовыми дозами мефедрона

В Махачкале обнаружен закладчик наркотиков с 315 разовыми дозами мефедрона

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23 сентября, 2022. Пятница 11:51
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В Махачкале обнаружен закладчик наркотиков с 315 разовыми дозами мефедрона

Полицейские поймали 20-летнего махачкалинца с большой партией наркотиков, информирует пресс-служба регионального МВД.

В Махачкале обнаружен закладчик наркотиков с 315 разовыми дозами мефедрона
Происшествия

По сведениям ведомства, при личном досмотре у парня было выявлено и изъято 13 свертков с наркотическим средством. Его доставили в отдел, а изъятое отправили на экспертизу, которая определила, что это мефедрон весом более 63 граммов, что соразмерно 315 средним разовым дозам. «В ходе допроса пойманный признался, что в соцсетях вышел на куратора, по инструкциям которого находил оптовую партию средства, расфасовывал товар и делал закладки по разным адресам на территории Махачкалы», – уточняет МВД по Дагестану. Открыто уголовное дело.

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