Согласно сведениям по делу, Алигаджи Магомедов выдал заведомо фейковые характеристики на пятерых осужденных, которые имели неоднократные дисциплинарные взыскания при отбывании срока. Данные характеристики в будущем могли помочь осужденным нелегально получить условно-досрочное освобождение.
Магомедов и Кущиев забрали себе также часть премий, предназначенных для коллектива управления.
Суд удовлетворил гражданский иск в интересах лечебно-исправительного учреждения №4: с обвиняемых взыскана сумма в размере причиненного ущерба.
При назначении наказания суд учитывал смягчающие факторы. Так, Магомедов растит ребенка-инвалида, Кущиев растит троих малолетних детей.