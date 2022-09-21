Накануне в ОМВД РФ по Ботлихскому району от местного жителя пришло сообщение о том, что он готов добровольно отказаться от арсенала оружия.
Приехавшим на место вызова полицейским мужчина рассказал, что при разборе подсобного помещения он нашел четыре автомата Калашникова. Обнаруженное, по его признанию, принадлежало покойному брату со времен боевых действий лета 1999 года.
МВД напоминает гражданам, что на территории республики проходит операция «Оружие – выкуп». Россияне, которые добровольно сдают нелегально хранящееся у них оружие, освобождаются от уголовной ответственности.
Житель Дагестана добровольно сдал в полицию 4 автомата Калашникова
- Автор Дарья
- 21 сентября, 2022. Среда 16:51
Уроженец Ботлихского района по своей воле сдал в полицию арсенал оружия, информирует пресс-служба МВД по региону.
Накануне в ОМВД РФ по Ботлихскому району от местного жителя пришло сообщение о том, что он готов добровольно отказаться от арсенала оружия.
Приехавшим на место вызова полицейским мужчина рассказал, что при разборе подсобного помещения он нашел четыре автомата Калашникова. Обнаруженное, по его признанию, принадлежало покойному брату со времен боевых действий лета 1999 года.
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