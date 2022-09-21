ЗАМАНА - В Махачкале задержан предполагаемый закладчик с коробкой наркотических веществ

В Махачкале задержан предполагаемый закладчик с коробкой наркотических веществ

Автор
21 сентября, 2022. Среда 16:24
|||
В Махачкале задержан предполагаемый закладчик с коробкой наркотических веществ

Работники УКОН МВД Дагестана задержали 22-летнего махачкалинца, которого подозревают в нелегальной продаже сильнодействующих препаратов, информирует пресс-служба МВД региона.

В Махачкале задержан предполагаемый закладчик с коробкой наркотических веществ
Происшествия

Как заявляет ведомство, у парня, в прошлом судимого за хранение наркотиков, при личном досмотре была выявлена и изъята коробка с крупной партией сильнодействующего вещества «трамал» весом 294,4 грамма.  Со слов задержанного, в поисках легкого заработка он специально нашел поставщика в интернете и в дальнейшем приобретал у него оптовые партии для сбыта при помощи закладок. В момент задержания обвиняемый как раз получал новый товар для оборота. 

Прочитано 50 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top