Как заявляет ведомство, подозреваемый признался, что имеет в своем жилье складское помещение с холодильным оборудованием для длительного хранения мяса, часть которого он сдавал в аренду потерпевшему.

В июне нынешнего года от клиента пришел заказ на поставку замороженной птицы. Не имея собственной продукции, обвиняемый продал мужчине ящики с курами, принадлежащими его арендатору. Последний, увидев пустые холодильные камеры, начал требовать деньги, а после этого обратился за помощью в МВД.