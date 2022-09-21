ЗАМАНА - Жителя Махачкалы задержали за кражу мяса птицы на сумму около 1 млн рублей

Жителя Махачкалы задержали за кражу мяса птицы на сумму около 1 млн рублей

Автор
21 сентября, 2022. Среда 11:48
|||
Жителя Махачкалы задержали за кражу мяса птицы на сумму около 1 млн рублей
Махачкалинец задержан по подозрению в краже мяса птицы на сумму 932 000 рублей, информирует пресс-служба МВД по республике.
Жителя Махачкалы задержали за кражу мяса птицы на сумму около 1 млн рублей
Происшествия
Как заявляет ведомство, подозреваемый признался, что имеет в своем жилье складское помещение с холодильным оборудованием для длительного хранения мяса, часть которого он сдавал в аренду потерпевшему. В июне нынешнего года от клиента пришел заказ на поставку замороженной птицы. Не имея собственной продукции, обвиняемый продал мужчине ящики с курами, принадлежащими его арендатору. Последний, увидев пустые холодильные камеры, начал требовать деньги, а после этого обратился за помощью в МВД.

«По данному инциденту собран материал для принятия процессуального решения», – сообщает ведомство.

Прочитано 117 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top