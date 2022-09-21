Экстренная эвакуация школьников вновь проходит в Махачкале

В некоторых махачкалинских школах началась эвакуация детей и сотрудников в связи с поступившими сообщениями об угрозе минирования.

В некоторых махачкалинских школах началась эвакуация детей и сотрудников в связи с поступившими сообщениями об угрозе минирования.

По заявлениям родителей детей, их предупредили об экстренной эвакуации учеников из-за угрозы минирования.

Стоит напомнить, что эвакуация школьников и сотрудников учреждений проходит уже в 5-й раз с начала сентября.