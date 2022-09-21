По заявлениям родителей детей, их предупредили об экстренной эвакуации учеников из-за угрозы минирования.
Стоит напомнить, что эвакуация школьников и сотрудников учреждений проходит уже в 5-й раз с начала сентября.
Стоит напомнить, что эвакуация школьников и сотрудников учреждений проходит уже в 5-й раз с начала сентября.
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