Актер Сергей Пускепалис погиб в ДТП

«Да, по предварительным сведениям, он умер», — рассказал собеседник агентства. В управлении Министерства внутренних дел по региону и в Ярославском театре драмы имени Волкова, где Пускепалис занимал пост художественного руководителя, эти данные пока никак не прокомментировали. ДТП случилось сегодняшним утром, 20 сентября, в Ростовском районе на 201-м километре автомобильной дороги М8 «Холмогоры». Ford Transit врезался в грузовой автомобиль, пассажир и водитель Ford Transit скончались, еще один человек в результате аварии был госпитализирован. Уточняют, что речь идет о дальнобойщике, который попал в больницу в тяжелом состоянии. Он ехал по своей полосе и не был виновником ДТП.