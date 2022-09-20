«Да, по предварительным сведениям, он умер», — рассказал собеседник агентства. В управлении Министерства внутренних дел по региону и в Ярославском театре драмы имени Волкова, где Пускепалис занимал пост художественного руководителя, эти данные пока никак не прокомментировали. ДТП случилось сегодняшним утром, 20 сентября, в Ростовском районе на 201-м километре автомобильной дороги М8 «Холмогоры». Ford Transit врезался в грузовой автомобиль, пассажир и водитель Ford Transit скончались, еще один человек в результате аварии был госпитализирован. Уточняют, что речь идет о дальнобойщике, который попал в больницу в тяжелом состоянии. Он ехал по своей полосе и не был виновником ДТП.
Актер Сергей Пускепалис погиб в ДТП
- Автор Дарья
- 20 сентября, 2022. Вторник 16:44
Советский и отечественный актер, режиссер театра и кино Сергей Пускепалис скончался в аварии в Ярославской области. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на информированный источник.
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