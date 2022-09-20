ЗАМАНА - В Дагестане LADA Granta сорвалась в обрыв

В Дагестане LADA Granta сорвалась в обрыв

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20 сентября, 2022. Вторник 13:42
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В Дагестане LADA Granta сорвалась в обрыв

Накануне в Шамильском районе машина упала в обрыв высотой около 100 метров, информирует пресс-служба МВД по республике.

В Дагестане LADA Granta сорвалась в обрыв
Происшествия

Как уточняет ведомство, около 11:30 в селе Ратлуб 41-летний мужчина, пребывая за рулем LADA Granta, не справился с управлением, из-за чего автомобиль и сорвался. В результате инцидента водитель LADA Granta и его 48-летний пассажир были госпитализированы, но спасти водителя не удалось из-за несовместимых с жизнью травмами.

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