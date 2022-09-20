Бастрыкин контролирует расследование обстоятельств отравления сотрудников кафе в Дербенте

По факту отравления людей угарным газом в кафе «Якитория» в Дербенте следователи открыли уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), информирует пресс-служба СК по республике.

Как заявляет ведомство, накануне ночью в Дербентскую центральную городскую больницу из вышеуказанного кафе поступили 14 человек, из которых 4 подростка, с симптомами отравления угарным газом.

По предварительным сведениям, причиной утечки газа могла стать неисправность одного из агрегатов для приготовления еды.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. главы следственного управления СК по РД Дмитрию Беляеву подготовить доклад о ситуации. Процесс расследования уголовного дела мониторится в центральном аппарате ведомства», – заявляет пресс-служба.