ЗАМАНА - В Дербенте 16 сотрудников кафе отравились угарным газом

В Дербенте 16 сотрудников кафе отравились угарным газом

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20 сентября, 2022. Вторник 09:18
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В Дербенте 16 сотрудников кафе отравились угарным газом

Накануне ночью в кафе Якитория в Дербенте случилось массовое отравление людей угарным газом. 

В Дербенте 16 сотрудников кафе отравились угарным газом
Происшествия

Как заявляет мэрия города, в Центральную городскую больницу поступило 12 взрослых и 4 подростка. Почти все сотрудники кафе.  «Получилось стабилизировать состояние троих пациентов, которые изначально поступили в тяжёлом состоянии. Все больные пребывают под наблюдением медиков, их жизни ничего не угрожает», — заявляет городская администрация. По предварительной информации, причиной утечки газа могла стать появившаяся неисправность одного из агрегатов для приготовления еды, информирует пресс-служба СК по республике.  «По данному факту открыта доследственная проверка, направленная на выявление всех обстоятельств инцидента», — отмечает ведомство.

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