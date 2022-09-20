В Бабаюртовском районе произошла трагическая авария с участием детей

«41-летняя женщина, находясь за рулем «Daewoo Matiz», выехала на полосу встречного движения и врезалась в «ГАЗ 3302» под управлением 42-летнего жителя Кайтагского района»,- заявляет МВД. В результате ДТП 7-летний ребенок, находящийся в «Daewoo Matiz», от полученных травм погиб на месте. Ещё 2 малолетние девочки и водитель автомобиля попали в больницу.