«41-летняя женщина, находясь за рулем «Daewoo Matiz», выехала на полосу встречного движения и врезалась в «ГАЗ 3302» под управлением 42-летнего жителя Кайтагского района»,- заявляет МВД. В результате ДТП 7-летний ребенок, находящийся в «Daewoo Matiz», от полученных травм погиб на месте. Ещё 2 малолетние девочки и водитель автомобиля попали в больницу.
В Бабаюртовском районе произошла трагическая авария с участием детей
- Автор Дарья
- 20 сентября, 2022. Вторник 08:21
Трагическая авария случилась 19 сентября на 420 км автомобильной дороги «Астрахань-Махачкала» в Бабаюртовском районе, информирует пресс-служба МВД по республике.
Последнее от Дарья
- В Дербенте 16 сотрудников кафе отравились угарным газом
- В Махачкале пройдет первый межрегиональный фестиваль платка
- Сергей Меликов провел собрание оперштаба по важным для Дагестана темам
- Сергей Меликов провел собрание оперштаба по важным для Дагестана темам
- Глава СК России Бастрыкин поручил проверить факт избиения ребёнка в детском саду в Махачкале