Избиение особенного ребенка в детском саду выявлено в Махачкале

В Махачкале воспитательница частного детсада для особенных детей была поймана на применении физической силы. Как обнаружилось далее, делала она это совсем не впервые.

Запись с камер видеонаблюдения попала в интернет, что вызвало большой резонанс. Появилась информация, что ребенок страдал аутизмом, поэтому не мог рассказать семье, что в садике с ним жестоко обращаются. Репортаж подготовлен РГВК "Дагестан". По инциденту открыто уголовное дело.