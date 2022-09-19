Семьи уже получили оповещение об эвакуации. Работники правоохранительных органов приехали для проверки зданий.
В школах Махачкалы снова прошла эвакуация
- Автор Дарья
- 19 сентября, 2022. Понедельник 11:44
В некоторых махачкалинских школах прошла эвакуация детей и сотрудников в связи с поступившими сообщениями об угрозе минирования.
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