ЗАМАНА - Четверо скончались и 40 человек получили травмы в ДТП за неделю в Дагестане

Четверо скончались и 40 человек получили травмы в ДТП за неделю в Дагестане

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19 сентября, 2022. Понедельник 09:54
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Четверо скончались и 40 человек получили травмы в ДТП за неделю в Дагестане

С 12 по 18 сентября на территории Дагестана произошло 29 аварий, информирует РИА "Дагестан", ссылаясь на Госавтоинспекцию республики.

Четверо скончались и 40 человек получили травмы в ДТП за неделю в Дагестане
Происшествия

В ДТП за неделю ушли из жизни 4 человека и 40 были травмированы.

Уточняют, что среди раненых 4 детей.

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