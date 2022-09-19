В ДТП за неделю ушли из жизни 4 человека и 40 были травмированы.
Уточняют, что среди раненых 4 детей.
С 12 по 18 сентября на территории Дагестана произошло 29 аварий, информирует РИА "Дагестан", ссылаясь на Госавтоинспекцию республики.
В ДТП за неделю ушли из жизни 4 человека и 40 были травмированы.
Уточняют, что среди раненых 4 детей.
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