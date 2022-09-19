Четверо скончались и 40 человек получили травмы в ДТП за неделю в Дагестане

Автор Дарья |||

С 12 по 18 сентября на территории Дагестана произошло 29 аварий, информирует РИА "Дагестан", ссылаясь на Госавтоинспекцию республики.