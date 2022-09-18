В Дербентском районе задержан местный житель, у которого нашли героин

Эксперты Уголовного розыска выявили у подозреваемого свёрток с героином.

На допросе тот признался, что вступил в преступный сговор через соцсети с неустановленным лицом, который представлял интересы интернет-магазина по продаже веществ в Москве. Задержанный перевел 10 000 рублей на электронный счет и улетел за товаром в Московскую область. Прибыв на место, преступник успел опробовать героин в одном из отелей. Открыто уголовное дело по статье 228 (нелегальная покупка, хранение, продажа наркотических средств).





