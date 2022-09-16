В Кизляре полиция задержала мужчину по подозрению в педофилии

Сегодня, 16 сентября, в Кизляре полиция задержала 43-летнего мужчину по подозрению в совершении тяжкого преступления, информирует пресс-служба МВД по республике.

По сведениям ведомства, 31-летняя местная жительница заявила в полицию о том, что в отношении ее 4-летнего ребенка осуществлены развратные действия.

Как заявила женщина, она пригласила домой сотрудника компании бытовых услуг, а когда ненадолго отошла, вернувшись в комнату, увидела, что мужчина совершает действия сексуального характера в отношении ее дочери.

Преступник в спешке покинул дом, а через некоторое время, придя в себя, мать девочки заявила в полицию.

Собранный работниками полиции материал передан в Следственный комитет республики, уточняет пресс-служба министерства.