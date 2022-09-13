ЗАМАНА - Задержан подросток, который отправлял сообщения о ложном минировании школ в Махачкале

Задержан подросток, который отправлял сообщения о ложном минировании школ в Махачкале

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13 сентября, 2022. Вторник 14:11
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Задержан подросток, который отправлял сообщения о ложном минировании школ в Махачкале

В отдел МВД Махачкалы доставили 15-летнего подростка, отправлявшего электронные письма с угрозами о минировании школ.

Задержан подросток, который отправлял сообщения о ложном минировании школ в Махачкале
Происшествия

По сведениям МВД по региону, ученик одной из городских школ отправил на почту школы № 17 сразу 2 письма, что повлекло за собой эвакуацию детей и коллектива.

Юноша объяснил это глупостью и желанием пошутить. О том, что это уголовно наказуемый поступок он даже не думал.

В воскресенье он написал: «Я 3 кг тротила вам напихал бомбу. Найдите, да, по-братски отвечаю, бомба там. Она в фойе лежит, под столом». Второе сообщение поступило от него уже ночью: «Бомба в школе, отвечаю, бомба там».

В полночь всю территорию учебного заведения обследовали эксперты с собаками. Эвакуировали сторожа, но ничего не обнаружили. Ведомство уточняет, что за такое деяние предусмотрена ответственность по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Школьник растет в полной семье и на учёте в ПДН не состоял.

«Осуществляется проверка данных и сбор материала для дальнейшего принятия процессуального решения. Есть основания считать, что юноша действовал не один», — уточняет МВД.

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