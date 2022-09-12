ЗАМАНА - В двух автобусах в Дагестане полиция обнаружила около 50 кг черной икры

В двух автобусах в Дагестане полиция обнаружила около 50 кг черной икры

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12 сентября, 2022. Понедельник 11:43
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В двух автобусах в Дагестане полиция обнаружила около 50 кг черной икры

Полицейские изъяли на ФКПП (федеральный контрольно-пропускной пункт) «Артезианский» из двух автобусов около 50 кг черной икры, информирует пресс-служба ГУ МВД по Северному Кавказу.

В двух автобусах в Дагестане полиция обнаружила около 50 кг черной икры
Происшествия

В багажном отсеке автобуса, ехавшего из Москвы в Дербент, сотрудники пункта изъяли посылку с 51 контейнером с черной икрой массой по 500 грамм каждый. Как призналась одна из пассажирок, эту посылку по просьбе незнакомого ей мужчины она везла из Москвы в Дербент. Она не предъявила какие-либо сопроводительные документы на груз общим весом 25,5 кг.

Через какое-то время на этом же ФКПП работники полиции в багажнике рейсового автобуса нашли коробку из пенопласта, в которой находились 48 контейнеров с черной икрой массой по 500 грамм каждый (24 кг). Водитель автобуса сообщил, что посылку отдала ранее неизвестная ему женщина, дабы тот передал ее получателю в Дербенте. Открыто уголовное дело.

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