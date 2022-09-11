ЗАМАНА - Трое жителей Дагестана стали фигурантами уголовного дела о разбое

Трое жителей Дагестана стали фигурантами уголовного дела о разбое

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11 сентября, 2022. Воскресенье 00:57
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Трое жителей Дагестана стали фигурантами уголовного дела о разбое

Махачкалинская полиция задержала троих подозреваемых в разбое, информирует пресс-служба МВД по региону.

Трое жителей Дагестана стали фигурантами уголовного дела о разбое
Происшествия

Выявлено, что к 38-летнему местному жителю неизвестные пробрались в дом и украли 780 000 рублей. Пойманные 27-летний житель Ахвахского района и двое жителей Махачкалы 29 и 38 лет признались в преступлении.  Один из подозреваемых сообщил, что работал охранником в ресторане. Как он рассказал, гость не расплатился за заказ и предложил поехать к нему домой. Пребывая в квартире, хозяин вытащил большую сумму денег, отсчитал 20 000 рублей и заплатил за счет. Охранник решил обокрасть мужчину и вместе с тремя знакомыми вернулся по тому же адресу. Ударив владельца дома по голове арматурой, они украли наличные, которые далее поделили между собой.
  
Полиция принимает меры к задержанию четвертого подозреваемого, уточняет пресс-служба ведомства.

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