Выявлено, что к 38-летнему местному жителю неизвестные пробрались в дом и украли 780 000 рублей. Пойманные 27-летний житель Ахвахского района и двое жителей Махачкалы 29 и 38 лет признались в преступлении.
Один из подозреваемых сообщил, что работал охранником в ресторане. Как он рассказал, гость не расплатился за заказ и предложил поехать к нему домой. Пребывая в квартире, хозяин вытащил большую сумму денег, отсчитал 20 000 рублей и заплатил за счет.
Охранник решил обокрасть мужчину и вместе с тремя знакомыми вернулся по тому же адресу. Ударив владельца дома по голове арматурой, они украли наличные, которые далее поделили между собой.
Полиция принимает меры к задержанию четвертого подозреваемого, уточняет пресс-служба ведомства.
Трое жителей Дагестана стали фигурантами уголовного дела о разбое
- Автор Дарья
- 11 сентября, 2022. Воскресенье 00:57
Махачкалинская полиция задержала троих подозреваемых в разбое, информирует пресс-служба МВД по региону.
Выявлено, что к 38-летнему местному жителю неизвестные пробрались в дом и украли 780 000 рублей. Пойманные 27-летний житель Ахвахского района и двое жителей Махачкалы 29 и 38 лет признались в преступлении.
Один из подозреваемых сообщил, что работал охранником в ресторане. Как он рассказал, гость не расплатился за заказ и предложил поехать к нему домой. Пребывая в квартире, хозяин вытащил большую сумму денег, отсчитал 20 000 рублей и заплатил за счет.
Охранник решил обокрасть мужчину и вместе с тремя знакомыми вернулся по тому же адресу. Ударив владельца дома по голове арматурой, они украли наличные, которые далее поделили между собой.
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