ЗАМАНА - По подозрению в серии краж в одном из университетов Махачкалы арестован 29-летний местный житель

По подозрению в серии краж в одном из университетов Махачкалы арестован 29-летний местный житель

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09 сентября, 2022. Пятница 13:51
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По подозрению в серии краж в одном из университетов Махачкалы арестован 29-летний местный житель

Махачкалинская полиция задержала подозреваемого в серии краж денег и банковских карт. Им стал 29-летний местный житель, информирует пресс-служба МВД по республике.

По подозрению в серии краж в одном из университетов Махачкалы арестован 29-летний местный житель
Происшествия

Сотрудники надзорного ведомства выявили, что мужчина свободно проник в здание одного из университетов, зашел в кабинет кафедры химии, нашел кошелек с деньгами в сумме 800 рублей и банковскую карту, с которой перевел на свой счет 21 000 рублей.

Доцент кафедры, когда обнаружила пропажу своих вещей, заявила в полицию.

В процессе расследования стало понятно, что вор в разные периоды заходил в университет и совершал кражи денег из кошельков и сумок сотрудников.

В общем он украл 30 000 рублей, заявляет ведомство.  

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