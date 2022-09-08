Школы Махачкалы вновь эвакуируют

8 сентября махачкалинские школы снова получили письма с угрозами о минировании.

Детей и коллектив некоторых образовательных заведений оперативно эвакуируют.

Эвакуацию уже провели в школе №10 и еще в ряде учреждений.

«Здания общеобразовательных организаций будут проверять эксперты правоохранительных органов», — заявляет администрация Махачкалы.

Стоит напомнить, что эвакуация в школах города идет уже второй день подряд. Вчера, 7 сентября, в Управлении образования города рассказали, что данные письма пришли на почты только тех учебных заведений, которые не успели сменить почтовые адреса.