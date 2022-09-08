Водитель «Приоры» погиб при ДТП с внедорожником в Дагестане

По сведениям ведомства, 28-летний владелец автомобиля «LADA Priora» не смог справиться с управлением и выехал на полосу встречного движения, после чего врезался в «Nissan X-TERRA». В результате аварии водитель «LADA Priora» от полученных травм погиб на месте инцидента, 42-летний водитель «Nissan» был госпитализирован.