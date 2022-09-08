ЗАМАНА - Водитель «Приоры» погиб при ДТП с внедорожником в Дагестане

Водитель «Приоры» погиб при ДТП с внедорожником в Дагестане

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08 сентября, 2022. Четверг 09:10
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Водитель «Приоры» погиб при ДТП с внедорожником в Дагестане

Трагическая авария случилась вчера, 7 сентября, в Хунзахском районе. Машины столкнулись на 190 км автодороги «Грозный-Ботлих-Араканская площадка», информирует пресс-служба МВД по республике. 

Водитель «Приоры» погиб при ДТП с внедорожником в Дагестане
Происшествия

По сведениям ведомства, 28-летний владелец автомобиля «LADA Priora» не смог справиться с управлением и выехал на полосу встречного движения, после чего врезался в «Nissan X-TERRA».  В результате аварии водитель «LADA Priora» от полученных травм погиб на месте инцидента, 42-летний водитель «Nissan» был госпитализирован.

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