ЗАМАНА - Депутат Асият Алиева провела в Махачкале прием граждан

Депутат Асият Алиева провела в Махачкале прием граждан

Автор
20 июня, 2023. Вторник 16:51
|||
Депутат Асият Алиева провела в Махачкале прием граждан

Во вторник, 20 июня, председатель Комитета НС по аграрным вопросам, природопользованию, экологии и охране окружающей среды Асият Алиева провела прием жителей в Региональной общественной приемной "Единой России".

Депутат Асият Алиева провела в Махачкале прием граждан

К Алиевой обратилась женщина из Махачкалы, жена участника СВО Лариса Джанаева, попросившая оказать поддержку в госпитализации ребенка.  С жалобой на утечку чистой воды, заливающей территорию их улицы и канализационные стоки, обратился житель города Муса Дадаев. Для решения этой проблемы будет передан запрос в ОАО "Махачкалаводоканал". В общем за помощью к депутату обратились 14 жителей региона. Все заявки Асият Алиева взяла под свой контроль. 

Прочитано 23 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. и.о. главного редактора: 
Алиева Салимат Багомедовна
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сетевое издание “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top