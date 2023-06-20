К Алиевой обратилась женщина из Махачкалы, жена участника СВО Лариса Джанаева, попросившая оказать поддержку в госпитализации ребенка. С жалобой на утечку чистой воды, заливающей территорию их улицы и канализационные стоки, обратился житель города Муса Дадаев. Для решения этой проблемы будет передан запрос в ОАО "Махачкалаводоканал". В общем за помощью к депутату обратились 14 жителей региона. Все заявки Асият Алиева взяла под свой контроль.
Депутат Асият Алиева провела в Махачкале прием граждан
- Автор Дарья
- 20 июня, 2023. Вторник 16:51
Во вторник, 20 июня, председатель Комитета НС по аграрным вопросам, природопользованию, экологии и охране окружающей среды Асият Алиева провела прием жителей в Региональной общественной приемной "Единой России".
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