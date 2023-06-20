Мемориальные плиты посвящены отдавшим жизни при исполнении служебного долга участнику специальной военной операции Гаджи Хасуевичу Саидову и командиру отделения 80-й арктической мотострелковой бригады Саиду Магомедовичу Саидову.

«Сегодня наша страна переживает сложное время. Это новая история нашей родины, и как никогда для России важно, чтобы такие мероприятия, прививающие духовно-нравственные ценности и дух патриотизма, ставились во главу угла, проводились по всей стране.

Мы будем всегда помнить подвиги наших героев, их семьи всегда могут рассчитывать на помощь от правительства», — выступил премьер-министр региона на церемонии.