ЗАМАНА - В Дагестане планируют создать племенные репродукторы по разведению мясных пород овец

В Дагестане планируют создать племенные репродукторы по разведению мясных пород овец

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20 июня, 2023. Вторник 10:50
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В Дагестане планируют создать племенные репродукторы по разведению мясных пород овец
В ДГАУ прошло рабочее совещание с вице-премьером Дагестана Нариманом Абдулмуталибовым и президентом Национального фонда развития мясного скотоводства Андреем Журавлевым.
В Дагестане планируют создать племенные репродукторы по разведению мясных пород овец

Участники встречи обсудили тему создания племенных репродукторов по разведению мясных пород овец для повышения рентабельности овцеводства в республике.

В обсуждении поучаствовали глава Минсельхоза региона Мухтарбий Аджеков и ректор ДагГАУ Зайдин Джамбулатов.

Андрей Журавлев подготовил проект, решающий поставленные задачи, и озвучил, что увеличение мясной продуктивности овец в максимально оперативные сроки легко достигается благодаря технологии эмбриотрансфера.

Подробнее материал можно прочитать у нас.

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