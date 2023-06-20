Участники встречи обсудили тему создания племенных репродукторов по разведению мясных пород овец для повышения рентабельности овцеводства в республике.
В обсуждении поучаствовали глава Минсельхоза региона Мухтарбий Аджеков и ректор ДагГАУ Зайдин Джамбулатов.
Андрей Журавлев подготовил проект, решающий поставленные задачи, и озвучил, что увеличение мясной продуктивности овец в максимально оперативные сроки легко достигается благодаря технологии эмбриотрансфера.
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