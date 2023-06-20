На участке правительственную делегацию встретил руководитель Ахвахского района Магомед Муртазалиев и инициатор инвестпроекта, известный уроженец района Омар Муртузалиев.

Осмотрев площадку совместно с премьером, Муртазалиев сообщил, что МИП по возведению швейного цеха реализуется по инициативе ООО «Пронт» с 2022 года. Следуя проектно-сметной документации, предусмотрено возведение 2-х этажного здания швейного цеха.

Планируется, что строительные мероприятия завершатся к концу текущего года, а в работу цех введут уже в 2024 году.

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