ЗАМАНА - В Ахвахском районе стартовало строительство швейного цеха

В Ахвахском районе стартовало строительство швейного цеха

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20 июня, 2023. Вторник 10:25
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В Ахвахском районе стартовало строительство швейного цеха
18 июня в рамках рабочего визита в Ахвахский район глава кабинета министров Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов осмотрел строительную площадку швейного цеха в селе Карата.
В Ахвахском районе стартовало строительство швейного цеха

На участке правительственную делегацию встретил руководитель Ахвахского района Магомед Муртазалиев и инициатор инвестпроекта, известный уроженец района Омар Муртузалиев.

Осмотрев площадку совместно с премьером, Муртазалиев сообщил, что МИП по возведению швейного цеха реализуется по инициативе ООО «Пронт» с 2022 года. Следуя проектно-сметной документации, предусмотрено возведение 2-х этажного здания швейного цеха.

Планируется, что строительные мероприятия завершатся к концу текущего года, а в работу цех введут уже в 2024 году.

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