В тот же день там состоялся общереспубликанский маджлис алимов, приуроченный к открытию мечети.

Мечеть получила имя шейха Ибнахаджара-афанди выходца из села Кудиябросо. Она возведена на месте расположения старой мечети. Поддержку в ее строительстве оказал уроженец Ахвахского района, вице-президент Общероссийской общественной организации «Федерация спортивной борьбы России» Омар Муртазалиев.

Возведение объекта стартовало по индивидуальному проекту еще в середине 2018 года, также в комплексе с ним предусмотрены медресе, библиотека, столовая и место для тазията.

Как озвучил премьер, открытие новой мечети послужит духовно-нравственному воспитанию молодого поколения населенного пункта.