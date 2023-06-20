ЗАМАНА - Премьер-министр РД принял участие в открытии новой мечети в селе Кудиябросо Ахвахского района

Премьер-министр РД принял участие в открытии новой мечети в селе Кудиябросо Ахвахского района

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20 июня, 2023. Вторник 08:22
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Премьер-министр РД принял участие в открытии новой мечети в селе Кудиябросо Ахвахского района
Глава кабинета министров Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов 18 июня поучаствовал в церемонии открытия новой мечети в селе Кудиябросо Ахвахского района.
Премьер-министр РД принял участие в открытии новой мечети в селе Кудиябросо Ахвахского района

В тот же день там состоялся общереспубликанский маджлис алимов, приуроченный к открытию мечети.

Мечеть получила имя шейха Ибнахаджара-афанди выходца из села Кудиябросо. Она возведена на месте расположения старой мечети. Поддержку в ее строительстве оказал уроженец Ахвахского района, вице-президент Общероссийской общественной организации «Федерация спортивной борьбы России» Омар Муртазалиев.

Возведение объекта стартовало по индивидуальному проекту еще в середине 2018 года, также в комплексе с ним предусмотрены медресе, библиотека, столовая и место для тазията.

Как озвучил премьер, открытие новой мечети послужит духовно-нравственному воспитанию молодого поколения населенного пункта.

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