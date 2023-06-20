Глава Дагестана рассказал об изменении стереотипов о регионе у россиян

«Прежде всего мне заметны эти изменения по отношению к Дагестану наших коллег из других регионов, коллег из федеральных органов исполнительной власти, по огромному количеству высказываний в соцсетях по отношению к республике, которые мы видим в телепрограммах, по оценкам своего пребывания в Дагестане. Люди к нам стремятся, едут сюда. Раньше сложно было предположить, что такое будет возможно, так как не только никто не приезжал, но и в Махачкале с наступлением сумерек улицы пустели и самих дагестанцев на улице не было видно, потому что присутствовала опасность и угроза, в том числе и для жизни», – рассказал Сергей Меликов.

Также он отметил, что Дагестан всегда был открытым и гостеприимным, но сегодня он становится и востребованным во всех отраслях: и в плане туризма, и в плане образования, и в плане создания новых проектов, связанных с технологическими отраслями, и в плане наших спортивных достижений.

«В этом году открытый чемпионат России по спортивной борьбе пройдет в Дагестане. В турнире примут участие и команды из иностранных государств. То, что мы с вами видим, укрепляет доверие к Дагестану и дагестанцам через культурные проекты, которые мы ведем не только в год 100-летия Расула Гамзатова. В прошлом году было 90-летие Фазу Алиевой, в следующем году будет отмечаться 150-летие Сулеймана Стальского, но мы не только про поэтов говорим, про гастроли “Лезгинки” и про участие наших детей в различных программах. Это всё позитивно, и хотелось бы, чтобы это всё работало системно. А для этого нужно время и немного терпения», – сказал Глава региона.