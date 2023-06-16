Дагестан и Сбербанк будут готовить ИТ-специалистов в «Школе 21»

Сегодня, 16 июня, на Петербургском международном экономическом форуме глава Дагестана Сергей Меликов и президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф заключили соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки кадров в области информационных технологий.

Стороны намерены создать условия для подготовки ИТ-кадров и, в частности, открыть в Дагестане кампус «Школы 21» от Сбера, которая даёт возможность любым кандидатам от 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить востребованную профессию в сфере ИТ. Также планируется обмениваться лучшими практиками и экспертизой по внедрению и развитию цифровых технологий и проводить совместные мероприятия в сфере повышения цифровых навыков.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Школа 21» сегодня очень активно развивается. Мы видим большой интерес к проекту со стороны руководителей регионов, которые заинтересованы в цифровизации различных секторов экономики и развитии своих территорий. В Дагестане откроется кампус «Школы 21», и, уверен, проект поможет обеспечить республику высококвалифицированными ИТ-специалистами, а каждому желающему даст возможность попробовать себя в этой отрасли, получить новые знания и навыки. Мы готовы оказывать коллегам всестороннюю поддержку, делиться своим опытом и технологиями в рамках реализации проекта в регионе», – заявил Герман Греф.

Сергей Меликов со своей стороны отметил, что перед талантливой, креативной и целеустремлённой дагестанской молодёжью появление в нашей республике кампуса «Школы 21» с возможностью бесплатно получить одну из самых востребованных профессий откроет новые возможности.

«Школа поможет готовить высококвалифицированных ИТ-специалистов. Сегодня, в век новых технологий и цифровизации, это особенно важно и нужно. Спасибо Вам, Герман Оскарович, и нашему земляку Сулейману Абусаидовичу Керимову, что Дагестан станет одним из регионов, где будет реализован этот перспективный проект. Мы сделаем всё возможное, чтобы задуманное было сделано качественно и быстро», – подчеркнул он.