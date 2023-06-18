ЗАМАНА - Качественную реализацию Дербентом мастер-плана отметили на Петербургском международном экономическом форуме

Качественную реализацию Дербентом мастер-плана отметили на Петербургском международном экономическом форуме

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18 июня, 2023. Воскресенье 12:56
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Качественную реализацию Дербентом мастер-плана отметили на Петербургском международном экономическом форуме

16 июня глава Дагестана Сергей Меликов и премьер-министр региона Абдулмуслим Абдулмуслимов в ходе XXVI Петербургского международного экономического форума приняли участие в панельной дискуссии «Повышение качества жизни в городах: инвестиции в городскую среду и инфраструктуру».

Качественную реализацию Дербентом мастер-плана отметили на Петербургском международном экономическом форуме

Обсуждались вопросы комплексного развития городской среды с помощью мастер-плана – документа одновременно пространственного и экономического планирования. В его основе – стандарты развития территорий, который описывает ключевые параметры и показатели развития городской среды. В состав входят комплексный анализ, целеполагание, определение проектов развития и источников финансирования, разработка дорожной карты по их реализации, прогноз экономических эффектов.

Перед участникам выступил генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко. Он привел Дербент в качестве примера качественной реализации мастер-плана. По его словам, в южном городе не просто создали мастер-план, но и внимательно следят за его реализацией.

«Несколько лет назад мы выделили грант Дербенту на разработку мастер-плана территории. В городе не просто разработали мастер-план и общественные пространства, но также создали орган по наблюдению за его реализацией. То есть не допускаются любые проекты, которые не соответствуют плану», — сказал Мутко.

Ранее за счет поддержки ДОМ.РФ была проведена системная работа по «перезагрузке» Дербента. В городе внедряется дизайн-код улиц, обновляются общественные пространства, город постепенно уходит от хаотичной застройки. Сейчас ДОМ.РФ планирует заняться разработкой аналогичного документа для Махачкалинской агломерации.

На панельной дискуссии обсудили и ряд других вопрос по созданию комфортной городской среды.

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