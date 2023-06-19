«Магнит» расширяет сеть магазинов в Дагестане

С директором по управлению розничной сетью «Магнит» Русланом Исмаиловым и директором по корпоративным отношениям и устойчивому развитию бизнеса Анной Мелешиной

говорили о планах развития и расширении дальнейшего взаимодействия. Напомним, первые магазины розничной сети «Магнит» были открыты в 2021 году в Махачкале и Каспийске.

Сегодня в республике – свыше 50 торговых объектов сети - 35 магазинов «У дома», 10 – «Магнит Косметик», 6 магазинов-дискаунтеров «Моя цена».

До конца текущего года в планах компании открыть в Дагестане еще не менее 40 магазинов. Сейчас в компании трудоустроено свыше 500 дагестанцев. Налоговые поступления в 2022 году составили более 26 млн рублей.

Важным аспектом сотрудничества является тот факт, что в магазинах федеральной сети представлена дагестанская продукция – хлебобулочные и кондитерские изделия, консервы, мясомолочная продукция, свежие овощи и фрукты и др. Компания уделяет особое внимание популяризации местных товаров и брендов, сотрудничает более чем с 35 локальными поставщиками и планомерно наращивает их число. Для этого в регионе регулярно проходят торгово-закупочные сессии с участием местных товаропроизводителей. Локальным поставщикам сотрудничество с крупным ритейлером дает возможности выхода на федеральный уровень и наращивания объемов производства.

На сегодняшний день среди партеров компании – ООО «Кизляр Урицкий мясокомбинат», компания «Денеб», АО «КизлярАгроКомплекс» и многие другие.

Также «Магнит» принимает участие и в региональных проектах социальной направленности. Так, в этом году компания интегрировалась в республиканскую программу празднования 100-летия Расула Гамзатова, а в 2022-м участвовала в приобретении и установке на территории Республиканского реабилитационного центра «Надежда» игрового комплекса для детей с ограниченными возможностями здоровья.