Осмотрено 33 многоэтажных дома.
Также за вчерашний день специалисты обследовали более 750 частных домовладений.
Выслушав доклад мэра Буйнакска, премьер поручил собрать фото и видео подтверждения по каждому пострадавшему дому.
Об этом главе кабмина Дагестана Абдулмуслиму Абдулмуслимову рассказал глава города Исламудин Нургудаев.
Осмотрено 33 многоэтажных дома.
Также за вчерашний день специалисты обследовали более 750 частных домовладений.
Выслушав доклад мэра Буйнакска, премьер поручил собрать фото и видео подтверждения по каждому пострадавшему дому.
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