Планируется, что выступление президента будет объемным. После речи Владимира Путина должна состояться дискуссия по актуальным темам.
Стоит напомнить, что в форуме участвует и Дагестанская делегация.
Менее часа осталось до выступления Президента России Владимира Путина на пленарном собрании ПМЭФ’2023.
Планируется, что выступление президента будет объемным. После речи Владимира Путина должна состояться дискуссия по актуальным темам.
Стоит напомнить, что в форуме участвует и Дагестанская делегация.
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