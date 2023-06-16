Делегация Дагестана участвует в Петербургском международном экономическом форуме

В состав делегации также вошли Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, первый вице-премьер Руслан Алиев, полномочный представитель Главы Республики Дагестан в Народном собрании РД Нюсрет Омаров, министр экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов, министр по туризму и НХП Эмин Мерданов, представители бизнес-сообщества и другие. Насыщенная программа участия в форуме дагестанской делегации включает деловые встречи, подписание ряда соглашений, участие в работе пленарных сессий. В первый день форума представители республики посетили круглые столы по тематическим направлениям, посвященным популяризации науки, информационным технологиям, развитию инклюзивного сообщества, а также провели ряд деловых встреч. По словам премьер-министра Дагестана, участие в ПМЭФ имеет большое значение для республики, так как площадка предоставляет возможность наладить взаимодействие не только с политическим бомондом, но и с представителями крупного бизнеса со всего мира. «В эти дни Главой республики Сергеем Алимовичем планируется проведение ряда встреч и подписание соглашений с несколькими регионами РФ. Также планируем провести встречи с представителями Саудовской Аравии, Катара, Ирана и других государств, куда традиционно экспортируем нашу сельскохозяйственную продукцию. Конечно, будут встречи с Республикой Азербайджан, с постсоветскими, азиатскими странами тоже», - анонсировал Абдулмуслимов Он также отметил, что на площадке форума работает стенд Республики Дагестан общей площадью 130 квадратных метров, где представлены экономический и культурный потенциал региона, интерактивная карта, VR-кинотеатр и переговорная зона. Отдельная часть посвящена известному на весь мир дагестанскому поэту Расулу Гамзатову, чье столетие празднуют в этом году в России. На площадке дагестанского стенда посетители могут оценить и инвестиционный потенциал республики. На электронном экране крутится презентация проекта планировки комплекса «Каспийский прибрежный кластер», на территории которого планируется обустройство береговой полосы длиною 6 км, создать 22 гостинцы с 12000 сдаваемых мест для туристов, современные спортивные и развлекательные площадки, парк впечатлений и яхтенную марину. В рамках первого дня форума Абдулмуслим Абдулмуслимов провел встречу с министром культуры, спорта и туризма Запорожской области Радиком Иссякаевым. Участники говорили о возможном обмене опытом между регионами в сфере туризма, культуры и сельского хозяйства, развития городских территорий. В беседе Радик Иссякаев рассказал, что по поручению Председателя Правительства Запорожской области намерен ознакомиться с практикой разработки и внедрения мастер-плана г. Дербента. Данный опыт будет полезен в рамках восстановления инфраструктуры в Запорожской области. Стоит напомнить, что ранее Глава РД Сергей Меликов сообщил о том, что Дагестан взял шефство над Михайловским районом Запорожской области. Премьер-министр Абдулмуслим Абдулмуслимов также провел переговоры с главой Калмыкии Бату Хасиковым. Темой для обсуждения стала актуальная для обоих регионов проблема опустынивания земель и инициированный Дагестаном соответствующий законопроект, подержанный в Госдуме. Помимо этого, представители Дагестана и дочерней лизинговой компании Сбербанка - СберЛизинга обсудили возможности обновления городского транспорта республики. В переговорах участвовали первый вице-премьер Дагестана Руслан Алиев и руководитель Минэкономразвития РД Гаджи Султанов . В ходе встречи были рассмотрены предложения компании, касающиеся обновления городского транспорта в регионе с помощью услуг финансового лизинга.