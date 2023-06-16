В Народном Собрании состоялась конференция «Расул Гамзатов: поэт, политик, гражданин»

В мероприятии, организованном республиканским парламентом, приняли участие депутаты Государственной Думы ФС РФ Федот Тумусов и Нурбаганд Нурбагандов, депутаты Народного Собрания, члены Совета старейшин при Главе РД, Союза писателей РД, Общественной палаты РД, Молодежного парламента при Народном Собрании РД, представители министерств и ведомств, муниципальных образований, научно-исследовательских учреждений республики и общественных организаций. Перед началом конференции ее участники ознакомились с фотовыставкой, где были представлены редкие фотографии, рассказывающие о жизни и деятельности великого поэта, и посмотрели видеофильм, посвященный Расулу Гамзатову. Открыл и вел конференцию Первый заместитель Председателя Народного Собрания Юрий Левицкий. Он зачитал Приветственный адрес Главы Республики Дагестан Сергея Меликова. «От имени всех дагестанцев и от себя лично приветствую вас на конференции «Расул Гамзатов: поэт, политик, гражданин».

2023 год, объявленный Президентом Российской Федерации Годом празднования столетия народного поэта Дагестана, подарил замечательную возможность вновь познать величину многогранной личности Расула Гамзатова, ставшего настоящим символом целой эпохи. Искренность, благородство, мудрость, умение увидеть в малом великое, а великое преподнести просто и доступно – вот секрет таланта этого теплого и жизнерадостного человека, глубины и масштабности тем, которые он затрагивал. Для поэта страны гор самой высокой наградой всегда было «остаться в человеческих сердцах». Он жил одной жизнью со своим народом, со своей страной, разделяя самые большие радости и потрясения, и по праву занял почетное место в плеяде выдающихся современников. Расул Гамзатович в последние годы жизни, размышляя о судьбах мира, завещал беречь жизнь, дорожить единством и согласием многонационального народа России. И тогда мы - сила, способная справиться с самыми сложными задачами.

Выражаю искреннюю благодарность всем, кто вносит большой вклад в проведение празднования 100-летия великого поэта, который оставил нам богатейшее творческое наследие, пропитанное мудростью, особой философией и правдой жизни. Желаю участникам конференции плодотворной работы и всего самого доброго», - сказано в Приветственном адресе. Обращаясь к участникам конференции, Первый вице-спикер парламента Юрий Левицкий отметил: «Масштаб личности Расула Гамзатова восхищает и впечатляет уже не одно поколение в Дагестане, России и далеко за их пределами. «Гамзатовская» тема поистине неисчерпаема. Поэт аула и планеты – такое звание заслуженно закрепилось за Расулом Гамзатовичем. Он прославил свой аул, республику и страну. Благодаря его произведениям про Дагестан узнали во всем мире. Дагестанцы помнят и искренне любят Расула Гамзатова за его яркий, щедрый талант и безграничную преданность литературному творчеству. Он стал поистине национальным достоянием и оказал огромное влияние на развитие культуры нашей республики. Куда бы мы ни обратили взор – поэзия, проза, музыка, изобразительное искусство, театр и кино – всюду мы видим влияние его творчества». Затем слово было предоставлено председателю Правления Союза писателей РД, народному поэту республики, заслуженному работнику культуры РФ и РД Марине Ахмедовой, которая выступила с докладом «Расул Гамзатов – поэт и общественный деятель». Она рассказала о жизненном и творческом пути поэта, прозаика, публициста, гражданина и государственного деятеля.

По словам Марины Ахмедовой, в 28 лет молодой поэт был избран председателем Союза писателей Республики Дагестан и возглавлял его 52 года.

«Как все выдающиеся поэты и писатели, Расул Гамзатов всегда думал о воспитании подрастающего поколения. Вся его жизнь была посвящена служению своему народу»,- сказала Марина Ахмедова и подчеркнула, что поэт был «человеком, обладающим масштабным, державным умом». О любви к поэзии Расула Гамзатова, о своих встречах с поэтом рассказывали в своих выступлениях Магомед Бисавалиев – директор Аварского музыкально-драматического театра им. Гамзата Цадасы, Федот Тумусов – депутат Государственной Думы ФС РФ, Миясат Муслимова – старший научный сотрудник сектора русского языка и литературы Дагестанского НИИ педагогики им. А.А. Тахо-Годи, Людмила Авшалумова - профессор философии, зав. кафедрой ДГУ, заслуженный работник культуры РФ, Мурад Ахмедов – публицист и издатель, главный редактор журнала «Литературный Дагестан», Наида Абдулгамидова, профессор, заслуженный деятель искусств РФ и РД, Нурмагомед Задиев – глава Хунзахского района. Дочь поэта Салихат Гамзатова, директор Дагестанского музея изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой, поблагодарила организаторов мероприятия за проведение конференции, а также всех выступивших за память и теплые слова, сказанные в адрес ее отца. Выступая с заключительным словом, Первый заместитель Председателя Народного Собрания Юрий Левицкий сказал: «Мы сегодня вспоминали важные вехи жизни и творчества Расула Гамзатова. Это мероприятие стало еще одной хорошей площадкой для осознания вклада великого поэта в культурную и общественную жизнь нашей страны и республики».