ЗАМАНА - Дагестан и Калмыкия планируют сотрудничать в области АПК

Дагестан и Калмыкия планируют сотрудничать в области АПК

Автор
16 июня, 2023. Пятница 11:23
|||
Дагестан и Калмыкия планируют сотрудничать в области АПК

Вчера, 15 июня, на территории Петербургского международного экономического форума глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов встретился с коллегой из Калмыкии Гиляной Босхомджиевой. Премьер-министры регионов обсудили сотрудничество в области развития овцеводства и иных отраслей АПК.

Дагестан и Калмыкия планируют сотрудничать в области АПК

«Калмыкия точно такой же овцеводческий и сельскохозяйственный край, с которым у Дагестана похожие проблемы и перспективы.

От нашего сотрудничества зависит успех двух регионов и для нас это крайне важно», — высказался Абдулмуслимов.

В свою очередь, Гиляна Босхомджиева озвучила, что жители Калмыкии испытывают большое уважение к дагестанцам и всегда готовы к совместной работе во благо братских республик. 

В завершение премьер-министр Дагестана преподнёс коллеге памятные презенты — сувениры и книги, выпущенные в честь 100-летнего юбилея поэта Расула Гамзатова.

Прочитано 31 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. и.о. главного редактора: 
Алиева Салимат Багомедовна
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top