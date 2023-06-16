«Калмыкия точно такой же овцеводческий и сельскохозяйственный край, с которым у Дагестана похожие проблемы и перспективы.
От нашего сотрудничества зависит успех двух регионов и для нас это крайне важно», — высказался Абдулмуслимов.
В свою очередь, Гиляна Босхомджиева озвучила, что жители Калмыкии испытывают большое уважение к дагестанцам и всегда готовы к совместной работе во благо братских республик.
В завершение премьер-министр Дагестана преподнёс коллеге памятные презенты — сувениры и книги, выпущенные в честь 100-летнего юбилея поэта Расула Гамзатова.