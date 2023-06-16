ЗАМАНА - Посол Палестины ознакомился с экспозицией Дагестана на ПМЭФ-2023

Посол Палестины ознакомился с экспозицией Дагестана на ПМЭФ-2023

Автор
16 июня, 2023. Пятница 09:27
|||
Посол Палестины ознакомился с экспозицией Дагестана на ПМЭФ-2023

Посол Палестины Абдельхафез Нофаль осмотрел дагестанский стенд, подготовленный для Петербургского международного экономического форума.

Посол Палестины ознакомился с экспозицией Дагестана на ПМЭФ-2023

В рамках мероприятия Нофаль поговорил с руководителем Дагестаном Сергеем Меликовым. Арабские страны уже по традиции высказывают большой интерес к региону, что объясняется близостью культур наших народов.

«Мы видим заметные перспективы в развитии двусторонних отношений. Отношений широкого спектра от экономики до социальных связей. И это не только Палестина, но и весь арабский мир. Мы надеемся в перспективе, что руководитель Дагестана Сергей Меликов найдет возможность посетить одно из мероприятий Лиги арабских государств в Москве. И мы продолжим наши контакты, дабы наше понимание могло перерасти в реальные проекты», –высказался Абдельхафез Нофаль после встречи с Сергеем Меликовым.

Прочитано 6 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. и.о. главного редактора: 
Алиева Салимат Багомедовна
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top