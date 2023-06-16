Посол Палестины ознакомился с экспозицией Дагестана на ПМЭФ-2023

В рамках мероприятия Нофаль поговорил с руководителем Дагестаном Сергеем Меликовым. Арабские страны уже по традиции высказывают большой интерес к региону, что объясняется близостью культур наших народов.

«Мы видим заметные перспективы в развитии двусторонних отношений. Отношений широкого спектра от экономики до социальных связей. И это не только Палестина, но и весь арабский мир. Мы надеемся в перспективе, что руководитель Дагестана Сергей Меликов найдет возможность посетить одно из мероприятий Лиги арабских государств в Москве. И мы продолжим наши контакты, дабы наше понимание могло перерасти в реальные проекты», –высказался Абдельхафез Нофаль после встречи с Сергеем Меликовым.