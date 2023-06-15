ЗАМАНА - Дагестан и Всероссийская федерация самбо подписали соглашение о сотрудничестве

Дагестан и Всероссийская федерация самбо подписали соглашение о сотрудничестве

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15 июня, 2023. Четверг 16:57
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Дагестан и Всероссийская федерация самбо подписали соглашение о сотрудничестве

Дагестан и Всероссийская федерация самбо подписали договор о сотрудничестве.

Дагестан и Всероссийская федерация самбо подписали соглашение о сотрудничестве

Церемония подписания соглашения прошла на территории Петербургского международного экономического форума.

Подписи под документом поставили руководитель Дагестана Сергей Меликов и президент Всероссийской федерации самбо, координатор федерального партийного проекта «Za Самбо» Сергей Елисеев.

Договор между регионом и федерацией предполагает сотрудничество в области развития, популяризации самбо в республике, реализацию общественно значимых проектов и инициатив жителей, организаций, общественных объединений, нацеленных на повышение роли физической культуры и спорта в развитии личности, укрепления здоровья и так далее.

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