Дагестанская делегация заключила договор о сотрудничестве со СберЛизингом на ПМЭФ-2023

В формате XXVI Петербургского международного экономического форума вице-премьер Дагестана Руслан Алиев и глава Минэкономики Дагестана Гаджи Султанов встретились с представителями СберЛизинга – дочерней лизинговой компанией Сбербанка.

Вице-премьер Дагестана и министр экономики региона обдумали предложения компании, которые касались обновления городского транспорта в республике с помощью услуг финансового лизинга, и подписали контракт о сотрудничестве.

Как заметил Алиев, СберЛизинг предлагает 3 подхода к подписанию договора с Дагестаном, включающие в себя модернизацию общественного транспорта в рамках агломерации «Махачкала – Каспийск», обновление малогабаритной сельскохозяйственной техники и цифровизацию всей медицинской сферы региона.

Подробнее о подписанном соглашении можно прочитать у нас тут.