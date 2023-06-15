Вице-премьер Дагестана и министр экономики региона обдумали предложения компании, которые касались обновления городского транспорта в республике с помощью услуг финансового лизинга, и подписали контракт о сотрудничестве.
Как заметил Алиев, СберЛизинг предлагает 3 подхода к подписанию договора с Дагестаном, включающие в себя модернизацию общественного транспорта в рамках агломерации «Махачкала – Каспийск», обновление малогабаритной сельскохозяйственной техники и цифровизацию всей медицинской сферы региона.
Подробнее о подписанном соглашении можно прочитать у нас тут.