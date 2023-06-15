ЗАМАНА - Дагестанская делегация заключила договор о сотрудничестве со СберЛизингом на ПМЭФ-2023

Дагестанская делегация заключила договор о сотрудничестве со СберЛизингом на ПМЭФ-2023

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15 июня, 2023. Четверг 13:50
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Дагестанская делегация заключила договор о сотрудничестве со СберЛизингом на ПМЭФ-2023

В формате XXVI Петербургского международного экономического форума вице-премьер Дагестана Руслан Алиев и глава Минэкономики Дагестана Гаджи Султанов встретились с представителями СберЛизинга – дочерней лизинговой компанией Сбербанка.

Дагестанская делегация заключила договор о сотрудничестве со СберЛизингом на ПМЭФ-2023

Вице-премьер Дагестана и министр экономики региона обдумали предложения компании, которые касались обновления городского транспорта в республике с помощью услуг финансового лизинга, и подписали контракт о сотрудничестве.

Как заметил Алиев, СберЛизинг предлагает 3 подхода к подписанию договора с Дагестаном, включающие в себя модернизацию общественного транспорта в рамках агломерации «Махачкала – Каспийск», обновление малогабаритной сельскохозяйственной техники и цифровизацию всей медицинской сферы региона.

Подробнее о подписанном соглашении можно прочитать у нас тут.

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Алиева Салимат Багомедовна
 
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взяты из открытых источников
 

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