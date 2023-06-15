ЗАМАНА - Глава Дагестана прокомментировал заявления в адрес Михаила Мамиашвили

Глава Дагестана прокомментировал заявления в адрес Михаила Мамиашвили

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15 июня, 2023. Четверг 09:16
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Глава Дагестана прокомментировал заявления в адрес Михаила Мамиашвили

«Я давно уже спокойно реагирую на ложь и выпады в свой адрес от людей, которые грабили Дагестан и ничего хорошего для его жителей не сделали. Но когда задевают наших добрых друзей, молчать невозможно!

Глава Дагестана прокомментировал заявления в адрес Михаила Мамиашвили

Сейчас распространяются заявления, оскорбляющие честь и достоинство моего друга, талантливого спортсмена и тренера, президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Геразиевича Мамиашвили. И от имени кого? Того, кто и близко не может сравниться с ним ни по достигнутому в жизни, ни по масштабу личности – от предавшего Родину депутата Магомеда Гаджиева, за которого сегодня стыдно всем дагестанцам!

Уверен, Михаилу Геразиевичу глубоко наплевать на такие глупости – пустые слова предателей, спрятавшихся за спины своих покровителей, чье одобрительное похлопывание по плечу они променяли на честь и совесть», – дал комментарий руководитель Дагестана.

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